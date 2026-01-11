Er even tussenuit in eigen regio: 3 prachtige vakantieparken in de Achterhoek

Wil je een weekje weg met je partner en/of kinderen? Je hoeft hiervoor niet ver te reizen: de Achterhoek heeft ook een hoop mooie verblijfsplekken te bieden! Op vakantieparken vind je niet alleen luxe chalets en bungalows, maar ook leuke activiteiten, lekkere restaurants en zelfs soms een wellness of spa! Nieuwsgierig geworden? In dit artikel tippen we onze 3 favoriete vakantieparken in de Achterhoek.

EuroParcs Marina Strandbad, Olburgen

Even ontspannen in de groene omgeving van Olburgen? Dan is Marina Strandbad een fijne plek. Deze ideale accommodatie aan het water is niet alleen geschikt voor zomerse avonturen, maar ook voor een relaxte vakantie in het najaar. Zo kunnen de kids zich vermaken in de speeltuin of bij de airtrampoline.

Ouders kunnen genieten van de sauna en het solarium: heerlijk op koude dagen! Verder kun je de omgeving ontdekken door een e-chopper of fiets te huren in het park. Verken bijvoorbeeld de natuur van de Veluwezoom of breng een bezoekje aan Arnhem! Je hebt ruime keuze uit accommodaties, zoals grote Cube-woningen, knusse tiny houses of een moderne wellness lodge.

Residence Lichtenvoorde, Lichtenvoorde

Jaarrond vakantiepret vind je bij Residence Lichtenvoorde. Er is zowel een binnen- als buitenbad, een bowlingbaan en een gezellige kidsclub voor de kleintjes. Wil je een ultieme luxe ervaring boeken met een grotere groep? Kies dan voor een familie-villa met een privé zwembad! Hier kun je met 10 tot 12 personen verblijven.

Op zoek naar leuke activiteiten in de buurt? Ga dan eens de grens over en bezoek een Duits stadje zoals Nordhorn en Bad Bentheim. De bungalows en landhuizen zijn voorzien van moderne apparatuur en er zijn accommodaties beschikbaar voor zowel grote als kleine groepen.

In Den Olden Bongerd, Winterswijk

Echte rustzoekers voelen zich thuis bij In Den Olden Bongerd. Dit is een rustig vakantiepark in Winterswijk, nabij de Duitse grens, zonder drukte en uitgebreide parkfaciliteiten. Hier draait alles om ontspanning en het ontdekken van de natuur. De huisjes zijn charmant, hebben allemaal een grote tuin en zijn uitgerust met alles wat je nodig hebt.

Wandelen en fietsen zijn populaire bezigheden in het coulisselandschap van de Achterhoek. Vanuit je compleet ingerichte bungalow fiets je zo de mooie natuur van Winterswijk in, waar weilanden, smalle bospaadjes, oude boerderijen en traditionele watermolens op je wachten.

Helemaal tot rust komen

Geen zin om uren te rijden of vliegen voor je vakantie? Het ontdekken van de Achterhoek is leuker dan je denkt: hier vind je altijd nieuwe prachtplekken, hoe lang je er ook woont. Verblijf in een van de bovenstaande vakantieparken en geniet van al het moois dat je eigen regio te bieden heeft.

