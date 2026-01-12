Gemeente Aalten ruimt verkeersborden op voor veiliger straatbeeld

AALTEN – De Gemeente Aalten start de komende maanden met het verwijderen van overbodige verkeersborden en andere bebording in de openbare ruimte. Het doel is om straten overzichtelijker, rustiger en veiliger te maken.

In de loop der jaren zijn in Aalten veel verkeersborden geplaatst. Een deel daarvan is inmiddels niet meer nodig of draagt bij aan een rommelig straatbeeld. Volgens de gemeente kan een overvloed aan borden juist verwarrend werken en de aandacht afleiden van de signalen die er echt toe doen.

Een concreet voorbeeld zijn de borden ‘doodlopende weg’ (L08). Deze staan soms in straten waar vrijwel alleen bestemmingsverkeer komt, zoals bewoners en bezoekers. Doorgaand verkeer rijdt daar nauwelijks. Bovendien maken veel weggebruikers gebruik van navigatiesystemen. Dat iemand af en toe een verkeerde straat inrijdt, is volgens de gemeente geen reden om extra borden te plaatsen.

Naast verkeersborden worden ook schrikhekken verwijderd die geen duidelijke functie meer hebben. Deze hekken zijn bedoeld voor tijdelijke situaties, zoals wegwerkzaamheden of obstakels. Op sommige kruispunten in het buitengebied zorgen ze inmiddels juist voor onduidelijkheid.

De opschoning wordt gefaseerd uitgevoerd en vindt plaats in de komende maanden. Inwoners met vragen of opmerkingen kunnen contact opnemen met de gemeente.

