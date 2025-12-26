BIEBlab: kinderen maken eigen digitale strip in Bibliotheek Neede
NEEDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op woensdag 14 januari creatief aan de slag tijdens de workshop ‘Maak jouw eigen digitale stripverhaal’ in de Bibliotheek Neede. De activiteit duurt van 15.00 tot 16.30 uur en maakt deel uit van het BIEBlab-programma.
Tijdens de workshop leren deelnemers hoe zij met een online programma hun eigen stripverhaal kunnen maken. Ze bedenken zelf het verhaal, kiezen personages en achtergronden en zetten alles om in een digitale strip. Tekenen is leuk, maar niet verplicht: ook kinderen die vooral van verhalen verzinnen of strips lezen houden, kunnen meedoen.
De workshop is bedoeld om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met digitale creativiteit en mediawijsheid. Deelname kost € 4,50. Aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen.
BIEBlab is een terugkerend programma van Bibliotheek Oost-Achterhoek en wordt georganiseerd in meerdere vestigingen in de regio. In Ruurlo vindt BIEBlab plaats op de eerste en derde woensdag van de maand, in Winterswijk op de eerste en derde donderdag, en in Neede of Borculo op de tweede en vierde woensdag. In Lichtenvoorde is dat op de tweede en vierde donderdag. De workshops worden afwisselend verzorgd door Culturije en de bibliotheek zelf.
Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online via
👉 https://www.oostachterhoek.nl/bieblab
