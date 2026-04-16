LOCHEM — Ergotherapeut vertelt bij Alzheimer Trefpunt Lochem

147 keer bekeken

Bij het staat op vrijdagochtend 8 mei een bijeenkomst gepland over het dagelijks functioneren van mensen met dementie. Ergotherapeut Susan Berens geeft dan uitleg over haar werk en gaat in gesprek met bezoekers.

Berens helpt mensen die moeite hebben met dagelijkse handelingen zoals koken, aankleden of boodschappen doen. Haar focus ligt op ouderen en mensen bij wie de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord is. Het doel van haar werk is om praktische oplossingen te vinden, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Tijdens de bijeenkomst in het Stadshuus Lochem vertelt zij over haar aanpak en is er ruimte voor vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers en andere geïnteresseerden.

De ochtend begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er inloop. Aanmelden is niet nodig.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in