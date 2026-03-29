DOETINCHEM — Erik van Muiswinkel brengt nieuw Drs. P-programma naar Doetinchem

129 keer bekeken

Cabaretier Erik van Muiswinkel staat op vrijdag 3 april 2026 opnieuw in het Amphion Theater met zijn nieuwe voorstelling Drs. P, The Party. De voorstelling begint om 20.30 uur.

Na het eerdere succes van zijn Drs. P-programma keert Van Muiswinkel terug met een vervolg waarin hij zich richt op minder bekend werk van Drs. P. Door het abrupte einde van de vorige tournee tijdens de coronaperiode bleef de wens bestaan om ook verborgen parels uit het oeuvre van de taalvirtuoos op het podium te brengen.

In deze nieuwe voorstelling duikt Van Muiswinkel in de ‘schatkamers’ van Heinz Polzer, beter bekend als Drs. P. Hij brengt een selectie van onbekendere liederen, lichte gedichten en verhalen, waarin thema’s als reizen, carnaval en romantiek voorbij komen, allemaal verpakt in karakteristieke rijmkunst.

De muzikale begeleiding is in handen van pianist Guus van Marwijk, die samen met Van Muiswinkel de muziek van Drs. P toegankelijk maakt voor een nieuwe generatie.

Kaarten en meer informatie zijn te vinden via de website van Amphion Theater.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry