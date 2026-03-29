GROENLO — Grol slaat laat toe tegen DVC ’26, 16-jarige Sem van Beckhoven debuteert

Grol 1 heeft zondag 29 maart eindelijk weer eens gewonnen. Na drie nederlagen en een gelijkspel trok de ploeg in eigen huis met 2-1 aan het langste eind tegen DVC ’26. De beslissing viel pas in de slotfase, waardoor het duel in Groenlo toch nog onverwacht spannend werd.

Lang leek het duel af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. De nummer twee van de ranglijst had in de eerste helft wel het meeste initiatief, maar echte kansen waren schaars. Luc Berentsen kreeg namens Grol de beste mogelijkheden, terwijl doelman Nick Oude Lutikhuis voor rust nauwelijks in actie hoefde te komen. De defensie met Kjell Riteco, Jose Gonzalez, Wout Reukers en Joost Penterman gaf weinig weg.

Na rust werd Grol sterker en nam de druk op DVC ’26 toe. Schoten van onder anderen Joost Penterman en Jordy Schutten leverden nog geen treffer op. Opvallend moment was het debuut van de 16-jarige Sem van Beckhoven. De jonge speler, die nog uit mag komen in de JO17 en speelt in JO19-1, viel een kwartier voor tijd in en liet direct een goede indruk achter met een schot dat net over ging.

In de 87e minuut brak Grol alsnog de ban. Een lange vrije trap van Jose Gonzalez werd door Joost Penterman knap in de verre bovenhoek gekopt: 1-0. In blessuretijd leek Tyn Brockötter het duel te beslissen door uit een lage voorzet van Gonzalez de 2-0 binnen te schieten. DVC ’26 maakte in de 93e minuut nog wel de aansluitingstreffer, maar verder liet Grol het niet komen.

Door de overwinning blijft Grol volop meedoen in de top van de tweede klasse F. In het paasweekend is er geen competitieprogramma. Op zondag 12 april wacht de uitwedstrijd tegen Beuningse Boys.

