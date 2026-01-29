Ervaren Kracht sponsor Wandelvoetbaltoernooi De Treffer

26 keer bekeken

LICHTENVOO|RDE – Ervaren Kracht heeft zich als sponsor verbonden aan Wandelvoetbalclub De Treffer. De sponsoring richt zich met name op het jaarlijkse wandelvoetbaltoernooi voor 67-plussers. Alle betrokken partijen spreken van “een mooie match”.

Ervaren Kracht is een bemiddelingsbureau voor 67-plussers in Lichtenvoorde en omgeving. Oprichters Sabine ten Holder en Pascalle Ressing herkennen in de wandelvoetballers hun eigen visie. “Onze aanpak is persoonlijk en betrokken. We werken op z’n Achterhoeks: nuchter, betrouwbaar en gericht op echte verbindingen. Het draait niet alleen om werken, maar ook om waardering, plezier en de vrijheid om te doen wat bij je past. Dat zien we terug bij de wandelvoetballers.”

Wandelvoetbal valt onder de KBO. Voorzitter Lidwien Reukers omschrijft De Treffer als “een heel actief clubje mannen”. “We zijn trots op de activiteiten die ze organiseren, waaronder het toernooi. Ze laten zien dat je ook als 67-plusser volop kunt meedoen. Dat sluit goed aan bij het doel van Ervaren Kracht.”

Volgens de oprichters draait de sponsoring om meer dan zichtbaarheid. “Ervaring mag niet verloren gaan. We brengen gepensioneerde professionals en bedrijven samen, zodat kennis en vakmanschap behouden blijven. Daarnaast waarderen we dit maatschappelijke initiatief, omdat het mensen verbindt.”

Namens de wandelvoetballers benadrukt Brandt Keegstra het gezamenlijke belang. “Dankzij deze steun kunnen we voor ruim 160 deelnemers een mooi toernooi organiseren. Het gaat om winnen, maar vooral om ontmoeting en gezelligheid. Net als Ervaren Kracht geloven wij dat iedereen, ongeacht leeftijd, kan blijven bijdragen.”

