Uitgaan van eigen kracht centraal op Achterhoek Monitor Jaarcongres

ACHTERHOEK – Tijdens het Achterhoek Monitor Jaarcongres kwamen woensdag 28 januari zo’n 130 bestuurders, beleidsmakers en partners bijeen bij NYC Congress in Lichtenvoorde. Centraal stond de vraag hoe de Achterhoek kan inspelen op lange termijnontwikkelingen en welke keuzes nodig zijn richting een nieuwe visie 2050.

Wie en wat

Het congres werd georganiseerd rond de Achterhoek Monitor en richtte zich op trends als demografische veranderingen, economie, ruimtegebruik en energietransitie. Doel was om deze ontwikkelingen te vertalen naar concrete keuzes voor de regio.

Lange termijn in beeld

Jan Ritsema van Eck van het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde vier toekomstscenario’s richting 2060. Aansluitend bracht Henri de Groot, hoogleraar Regionale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de stuurgroep Achterhoek Monitor, deze trends terug naar de regionale praktijk. Daarbij stond brede welvaart centraal en de vraag waar de Achterhoek strategisch relevant kan zijn. Hilde Blank (BVR Adviseurs) maakte de vertaalslag naar het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek.

Waarom eigen kracht

Volgens de sprekers ligt de sleutel in het benutten van bestaande sterktes, zoals de maakindustrie. Door hierop voort te bouwen en dit te toetsen aan toekomstige ontwikkelingen, ontstaat een realistische koers voor de regio.

In gesprek over de toekomst

Na het plenaire deel gingen deelnemers in groepen in gesprek over drie thema’s: veranderend landschap, toekomstbestendige economie en een leefbare samenleving. De opbrengst van deze gesprekken wordt meegenomen in het traject naar de visie 2050.

Meer informatie is te vinden via Achterhoek Monitor: https://www.achterhoekmonitor.nl

Een toelichtende video over de cijfers is te bekijken via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4TMCi_XdNsE

