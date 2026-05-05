WINTERSWIJK — Fietstocht langs scholtengoederen in Winterswijk

De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op zaterdag 23 mei 2026 een boerderijenfietstocht langs bijzondere scholtengoederen in de omgeving van .

De route voert langs oude boerderijen, waaronder Hijink, Aarnink en De Haar. Onderweg vertellen de boswachters over de geschiedenis van de scholtenboeren. Deze boeren namen vroeger een bijzondere positie in binnen het landschap en de samenleving. Scholtengoederen komen vooral voor in dit deel van Nederland en zijn nauw verbonden met de geschiedenis van de .

De fietstocht begint om 10.00 uur en duurt ongeveer zes uur. De afstand is circa 50 kilometer. Deelnemers wordt aangeraden zelf eten en drinken mee te nemen voor de lunch onderweg.

Deelname kost 6 euro per persoon. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3 euro op vertoon van een geldige donateurspas. Vooraf online reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/excursies.

