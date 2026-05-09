BREDEVOORT — Expositie BE-TEKEN-EN met monumentale wandtekeningen in Bredevoort

In de is van 8 mei tot en met 28 juni de expositie BE-TEKEN-EN te zien van kunstenaars Maron Hilverda en Jeanette Hoekstra. De tentoonstelling maakt deel uit van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars.

Voor de expositie maken de kunstenaars grote tekeningen rechtstreeks op de muren van de bovenverdieping van de . Vanuit een eerste tekening groeit de tentoonstelling tijdens het proces verder uit tot een totaalinstallatie met wandtekeningen en bewerkte materialen.

Volgens de kunstenaars draait BE-TEKEN-EN om de relatie tussen tekenen en betekenis geven. Daarbij laten zij zich inspireren door prehistorische grottekeningen en door de gedachte dat tekenen al eeuwenlang wordt gebruikt om gevoelens, ideeën en verhalen zichtbaar te maken. Ook inzichten uit de bio-semiotiek — de theorie dat levende systemen communiceren via tekens — spelen een rol in de expositie.

De tentoonstelling laat bezoekers zien hoe tekeningen kunnen ontstaan uit samenwerking, reactie en interpretatie. Hilverda en Hoekstra werken daarbij voortdurend op elkaar in, waardoor de expositie gedurende de looptijd blijft veranderen.

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden via Koppelkerk Bredevoort.

💡 Wist je dat Wist-je-dat: De Koppelkerk is gevestigd in een voormalige kerk en tegenwoordig bekendstaat als culturele ontmoetingsplek voor exposities, lezingen en muziekoptredens in .

