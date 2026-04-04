GELDERLAND — Nieuw platform praoten.nl moet streektaal digitaal versterken

Op 31 maart is het platform praoten.nl gelanceerd. Via deze website kunnen sprekers van het Nedersaksisch hun stem doneren om zo bij te dragen aan betere spraaktechnologie voor streektaalvarianten zoals Achterhoeks, Twents en Drents. Het initiatief komt van de Rijksuniversiteit Groningen en staat onder leiding van Martijn Wieling. Het project wordt ondersteund door meerdere provincies, waaronder Gelderland.

Deelnemers kunnen eenvoudig vanuit huis meedoen via computer, tablet of smartphone. Door korte zinnen in te spreken, wordt er een grote hoeveelheid spraakmateriaal verzameld. Deze data is nodig om technologie te ontwikkelen die gesproken streektaal kan herkennen, vertalen en zelfs voorlezen. Volgens Wieling kan deze technologie praktische toepassingen krijgen, bijvoorbeeld in de zorg. “Niet iedere verzorgende begrijpt direct wat iemand bedoelt met een uitspraak in dialect,” legt hij uit. Met automatische spraakherkenning kan gesproken Nedersaksisch straks bijvoorbeeld live worden ondertiteld of vertaald naar het Nederlands.

Het project richt zich op varianten als Achterhoeks, Twents, Gronings, Drents, Stellingwerfs en Veluws. Door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen, moet het Nedersaksisch ook digitaal beter bruikbaar worden. Om deelname te stimuleren, is er ook een spelelement toegevoegd. De komende drie maanden worden onder actieve deelnemers per streektaalvariant bordspellen verloot.

Met praoten.nl hopen de initiatiefnemers dat streektaalsprekers massaal meedoen, zodat ook het Nedersaksisch een volwaardige plek krijgt in de wereld van moderne technologie.

