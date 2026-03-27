AALTEN — Fietstunnel Aalten verandert in kleurrijk kunstwerk met streekverhalen

De fietstunnel in Aalten heeft een opvallende metamorfose ondergaan. Wat voorheen een sobere doorgang was, is nu veranderd in een groot kunstwerk waarin elementen uit Aalten en Bredevoort samenkomen.

De muurschildering is gemaakt door Team RoosArt en bestaat uit 34 verschillende herkenbare onderdelen uit de streek. Van natuur en historie tot alledaagse taferelen: alles vloeit in elkaar over in één doorlopend beeld.

Volgens de makers is het kunstwerk zo ontworpen dat het steeds verandert voor wie erdoorheen fietst. Door de lengte en de details vallen bij elke passage nieuwe elementen op.

Aan het project is maanden gewerkt. Het resultaat is een kleurrijke tunnel die niet alleen functioneel is, maar ook een beleving toevoegt aan de omgeving.

