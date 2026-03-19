GROENLO — Amerikaanse Hendrix-tribute naar Rockcafé Taste in Groenlo

Rockcafé Taste ontvangt op zondag 29 maart een bijzondere internationale act. De Amerikaanse muzikant Stephen Wilkinson brengt met zijn band de show Experience Hendrix naar Groenlo, een eerbetoon aan gitaarlegende Jimi Hendrix.

De muzikant uit Brooklyn toert van februari tot en met mei door Nederland en doet daarbij ook Rockcafé Taste aan. Volgens de organisatie is het bijzonder dat juist Groenlo op de tourlijst staat. Wilkinson kende Hendrix persoonlijk, nog voordat hij wereldwijd doorbrak. Tijdens het optreden worden daarom niet alleen bekende nummers gespeeld, maar deelt hij ook persoonlijke verhalen en anekdotes uit die tijd.

De band bestaat naast Wilkinson uit Bob van Dinther (gitaar), Roel Bisschop (drums) en Joàn Harms (bas). Samen brengen zij een mix van muziek en storytelling, waarbij de muziek van Hendrix centraal staat.

Het optreden begint om 15.00 uur, de deuren van Rockcafé Taste openen om 14.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via

https://rockcafetaste.stager.co/shop/default

