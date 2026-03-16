WINTERSWIJK — Film Left-Handed Girl te zien bij Filmhuis Winterswijk

170 keer bekeken

Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 31 maart 2026 de film Left-Handed Girl. De film draait die dag drie keer: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De vertoningen vinden plaats in het Filmhuis in Winterswijk en zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die geen donateur zijn.

Advertentie

Left-Handed Girl vertelt het verhaal van de alleenstaande moeder Shu-Fen die met haar twee dochters naar Taipei in Taiwan verhuist. Daar probeert ze een nieuw bestaan op te bouwen met een noodle-kraam op een drukke avondmarkt. Terwijl haar oudste dochter I-Ann worstelt met haar puberteit en haar plek in de wereld, steelt de vijfjarige I-Jing de show. Zij is linkshandig, maar krijgt van haar opa te horen dat ze die “duivelshand” niet mag gebruiken. Dat leidt tot zowel ontroerende als humoristische momenten.

De film is het solodebuut van de Taiwanees-Amerikaanse regisseur Shih-Ching Tsou en verweeft persoonlijke jeugdherinneringen met thema’s als familiebanden, tradities en verandering. Door veel vanuit het perspectief van het jonge meisje I-Jing te filmen, krijgt de kijker een kleurrijke en soms magische blik op het leven op de avondmarkt in Taipei.

Bijzonder detail: de volledige film is opgenomen met een iPhone, wat zorgt voor een intieme en directe filmstijl. Internationale media reageren enthousiast. Zo geven onder meer VPRO Cinema, de Volkskrant en NRC vier sterren, terwijl The Guardian de film zelfs vijf sterren toekent.

Meer informatie over het programma is te vinden via: https://www.filmhuiswinterswijk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie