Langs de gracht op de Dael in Groenlo ligt een stuk oude muur dat ooit deel uitmaakte van de Beltrummerpoort. Veel mensen lopen er langs zonder te weten dat dit fragment ooit onderdeel was van een van de toegangspoorten van de vestingstad.

In deze podcast nemen we je mee terug naar het Groenlo van vroeger. Een stad die eeuwenlang achter wallen en een gracht lag en alleen via enkele stadspoorten kon worden betreden. Wat was de functie van de Beltrummerpoort? Hoe zagen de stadspoorten eruit? En welke rol speelden ze in het dagelijks leven en in tijden van oorlog?

Aan de hand van het bewaard gebleven stuk muur langs de gracht op de Dael vertellen we het verhaal van de verdwenen poorten van vestingstad Groenlo.

GROENLO — Podcast: De Beltrummerpoort van vestingstad Groenlo

