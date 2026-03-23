Filmhuis Winterswijk vertoont op maandag 7 april 2026 de Duitse film Was Marielle weiß. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur en is toegankelijk voor iedereen, ook zonder donateurschap.

In de film krijgt de jonge Marielle na een incident op school een bijzondere telepathische gave. Ze hoort en ziet alles wat haar ouders zeggen en doen, zelfs wanneer ze niet in de buurt is. Dat zorgt voor ongemakkelijke situaties en confronteert haar ouders Julia en Tobias met hun eigen geheimen en onzekerheden.

Regisseur Frédéric Hambalek laat zien wat er gebeurt als de rollen binnen een gezin worden omgedraaid. Niet ouders die hun kind volgen, maar een kind dat alles weet van haar ouders. De film raakt daarmee thema’s als privacy, vertrouwen en relaties, verpakt in een droogkomisch en soms absurd verhaal.

De film wordt in de pers positief ontvangen. Zo noemt Cinemagazine het een “arthousepareltje vol humor en intelligente dialogen”.

