VORDEN — Ontluikend voorjaar tijdens stinzenplantenwandeling op Kieftskamp

Op dinsdag 7 april 2026 organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een stinzenplantenwandeling op de Kieftskamp. De excursie staat in het teken van het vroege voorjaar, waarin deze bijzondere planten volop in bloei staan.

Stinzenplanten zijn ooit afkomstig uit zuidelijke streken en werden aangeplant bij kastelen en landhuizen. Inmiddels hebben ze zich aangepast aan het Nederlandse klimaat en groeien ze ook buiten de oorspronkelijke tuinen. Op de Kieftskamp zijn ze in deze periode uitbundig te zien. De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Onder begeleiding van een boswachter krijgen deelnemers uitleg over de oorsprong en verspreiding van de planten, terwijl ze genieten van het lentelandschap.

Deelname kost €6,00 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen €3,00. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen krijgen korting. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

