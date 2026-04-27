LOCHEM — Gambisten geven vriendenconcert in Gudulakerk

218 keer bekeken

Harald Buntⓘ en Pedro Martinez geven op vrijdag 8 mei om 20.00 uur een vriendenconcert in de Grote of St.-Gudulakerk in Lochem. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

De twee jonge musici bespelen allebei de viola da gambaⓘ . Op het programma staan werken van onder anderen Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais, Christopher Simpson en Carl Friedrich Abel. Daarmee sluit de muziek aan bij de klank en geschiedenis van deze oude instrumenten.

Het concert is georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel en is bedoeld als vriendenconcert, maar ook andere muziekliefhebbers zijn welkom. Tijdens de avond wordt bovendien het zomerprogramma van Gudula Cultureel gepresenteerd. Volgens Lochem Klassiek is de toegang gratis; na afloop wordt een vrije gift gevraagd.

Harald Bunt, geboren in 2006, studeert viola da gambaⓘ aan het conservatorium in Utrecht. Pedro Samuel Montaner Martínez, geboren in 2001 in Spanje, studeerde cello en viola da gamba en rondde in 2025 zijn master cello af in Den Haag.

Meer informatie staat op de website van de Gudulakerk Lochem.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in