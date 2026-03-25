GELDERLAND — Voorjaarstellingen geven inzicht in wilde dieren

Op zaterdag 28 maart trekken jagers in Gelderland het veld in voor de jaarlijkse voorjaarstellingen. Tijdens deze tellingen worden populaties van wilde dieren zoals hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden in kaart gebracht.

De tellingen worden uitgevoerd door lokale wildbeheereenheden (WBE’s), die volgens een vast protocol werken. Door deze tellingen ieder jaar op dezelfde manier uit te voeren, ontstaat een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van dierpopulaties.

Het voorjaar is volgens de organisatoren het meest geschikt om te tellen. De begroeiing is nog laag en jonge dieren zijn nog niet geboren, waardoor de aantallen beter vergelijkbaar zijn met eerdere jaren.

Steeds vaker worden ook moderne technieken ingezet, zoals warmtebeeldcamera’s. Daarmee kunnen dieren die vooral in de schemering en nacht actief zijn beter worden waargenomen.

De telgegevens worden vastgelegd in een centrale database en gebruikt voor onderzoek en als basis voor het faunabeleid in onder meer Gelderland. Het landelijke telprotocol van de Jagersvereniging is daarbij eerder positief beoordeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

