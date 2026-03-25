GROENLO — Nieuwe eigenaar voor trailerbouwer Welgro, focus op Europese groei

684 keer bekeken

Trailerbouwer Welgro in Groenlo heeft een nieuwe grootaandeelhouder. Investeringsmaatschappij Rojen Capital, eveneens gevestigd in Groenlo, neemt samen met de directie het belang over van Rhein Invest. De overdracht vond plaats op 16 maart 2026.

Welgro, met circa 125 medewerkers, is al 65 jaar actief in het bouwen van bulktrailers en pompsystemen. Met de overname wil het bedrijf verder groeien richting een leidende positie in Europa, met name in de diervoedersector.

De afgelopen zes jaar was Rhein Invest aandeelhouder. In die periode werd geïnvesteerd in modernisering, organisatieontwikkeling en productontwikkeling. Volgens algemeen directeur Joël Nijenhuis heeft dat het bedrijf sterker en toekomstbestendig gemaakt.

Met de komst van Rojen Capital wil Welgro de volgende groeifase inzetten. De investeerder ondersteunt het bedrijf als strategische partner, terwijl de dagelijkse leiding in handen blijft van de huidige directie.

De focus ligt de komende jaren op innovatie en verdere ontwikkeling van nieuwe trailersystemen, evenals het versterken van de positie op de Europese markt.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie