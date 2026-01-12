Expositie ‘Het Vergeten Bataljon’ verlengd door stroom aan nieuwe verhalen

AALTEN – De expositie over het Dutch National Battalion (DNB) in het Nationaal Onderduikmuseum wordt verlengd tot eind juli 2026. Sinds de opening op 15 april 2025 zijn zoveel nieuwe documenten, foto’s en persoonlijke getuigenissen opgedoken dat het museum heeft besloten de tentoonstelling langer toegankelijk te houden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het Dutch National Battalion, ook wel het vergeten bataljon genoemd, bestond uit ruim 400 vrijwilligers. Onder hen bevonden zich Achterhoekse boerenzoons, ondergedoken studenten en Joodse verzetsstrijders. In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog vochten zij als een informeel burgerleger zij aan zij met de Canadezen bij de bevrijding van Nederland.

Nieuwe inzichten uit familiearchieven

Volgens het museum hebben zich sinds de start veel nabestaanden gemeld met persoonlijke verhalen van vaders, ooms en grootvaders. Die nieuwe informatie geeft steeds meer kleur aan de geschiedenis van het DNB. “Het laat zien hoe gewone burgers zelf het initiatief namen om bij te dragen aan onze vrijheid,” aldus het museum.

Het bataljon speelde onder meer een rol bij de zuivering van de Veluwe en bij de bewaking van de zogeheten check-line tussen Spakenburg en Dodewaard. Canadese legerrapporten spraken destijds met respect over de “stugge gevechtskracht” van deze jonge Nederlandse vrijwilligers.

Menselijke kant van de geschiedenis

In de expositie staan de persoonlijke verhalen centraal: van gevaarlijke wapendroppings in de Achterhoek tot zware naoorlogse taken zoals het ruimen van mijnen, waarbij sommige mannen blijvend letsel opliepen. Zo krijgt dit lang onderbelichte hoofdstuk uit de oorlogsgeschiedenis alsnog een vaste plek in het collectieve geheugen.

De expositie is te bezoeken tot eind juli 2026. Het museum roept bezoekers op om aanvullende informatie of foto’s van DNB-leden te blijven delen via info@onderduikmuseum.nl.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)