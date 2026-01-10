Rustige feestdagen in Oost Gelre, maar ook ingrijpende incidenten

OOST GELRE – Het jaar 2026 is inmiddels al iets meer dan een week oud, maar burgemeester Annette Bronsvoort kijkt nog één keer terug op de afgelopen kerstperiode en jaarwisseling. Over het algemeen verliepen de feestdagen in de gemeente Oost Gelre rustig en gezellig, al werd de laatste week van 2025 overschaduwd door enkele ernstige incidenten.

Op Tweede Kerstdag werd in een woning aan de Marishof in Lichtenvoorde explosief materiaal aangetroffen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn ongeveer vijftig woningen tijdelijk ontruimd. Enkele dagen later werd bij een vuurwerkverkooppunt in Groenlo een grote hoeveelheid verkeerd opgeslagen vuurwerk ontdekt, waarna het verkooppunt direct is gesloten. Tijdens de jaarwisseling raakte bovendien een minderjarige jongen in Lichtenvoorde zeer ernstig gewond door vuurwerk.

Tegelijkertijd was er ook ruimte voor ontmoeting en traditie. Inwoners vierden kerst samen met familie en vrienden en sloten het jaar op veel plekken gemoedelijk af. Het carbidschieten, waarbij de burgemeester samen met boa’s een bezoek bracht, verliep volgens de gemeente overwegend gezellig en veilig. Ook de diverse oud-en-nieuwfeesten vonden plaats in een prettige sfeer.

Burgemeester Bronsvoort spreekt haar waardering uit voor de inzet van politie, brandweer, ambulancediensten, toezichthouders en andere medewerkers die tijdens de feestdagen paraat stonden. Daarnaast bedankt zij inwoners voor hun begrip en medewerking tijdens ingrijpende situaties. Volgens haar is die onderlinge betrokkenheid iets om ook in 2026 vast te houden.

