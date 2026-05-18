NOORD- EN OOST-GELDERLAND — GGD: meer gezondheidsproblemen bij kinderen in gezinnen met geldzorgen

De meeste kinderen van 6 maanden tot 12 jaar in Noord- en Oost-Gelderland voelen zich volgens hun ouders gezond. Toch zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen kinderen, vooral in gezinnen met geldzorgen. Dat blijkt uit de Kindermonitor 2025 van GGD Noord- en Oost-Gelderland, waaraan ruim 12.500 ouders meededen.

Volgens het onderzoek heeft 97 procent van de kinderen een (zeer) goede ervaren gezondheid. Tegelijk heeft 9 procent een verhoogde kans op psychosociale problemen en krijgt ongeveer één op de vier kinderen te maken met pesten.

Kinderen in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, hebben vaker gezondheidsproblemen. Zij eten minder vaak dagelijks groente, zijn minder vaak lid van een club of vereniging en wonen minder vaak in een kindvriendelijke buurt. Ook ervaren ouders vaker opvoedstress en is er vaker behoefte aan ondersteuning.

Volgens GGD-directeur publieke gezondheid Jacqueline Baardman heeft de thuissituatie invloed op de kansen van kinderen om gezond op te groeien. Met het programma Kansrijke Start proberen gemeenten en partners hier extra ondersteuning voor te bieden.

Positief is dat steeds minder kinderen dagelijks suikerhoudende drankjes drinken. Tegelijk blijft voldoende bewegen een aandachtspunt. Slechts 41 procent van de kinderen beweegt of sport minimaal één uur per dag. Ook spelen kinderen minder vaak buiten en gaan zij minder vaak lopend of fietsend naar school.

