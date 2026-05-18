GROENLO — Grolse Sophie te Brake wint KNVB-beker met FC Twente Vrouwen

Voetbalster Sophie te Brake uit heeft zaterdag met FC Twente Vrouwen de KNVB-beker gewonnen. In de finale op Het Kasteel in Rotterdam knokte FC Twente zich terug van een 2-0 achterstand tegen landskampioen PSV naar 2-2. Uiteindelijk brachten strafschoppen de beslissing.

Voor Te Brake werd de strafschoppenserie extra bijzonder. Haar eerste penalty werd gestopt, maar na ingrijpen van de VAR mocht zij opnieuw aanleggen omdat de PSV-doelvrouw te vroeg van de lijn kwam. De Grolse benutte haar herkansing overtuigend en hielp daarmee FC Twente op weg naar de bekerwinst.

FC Twente won uiteindelijk de serie en pakte daarmee voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker. Na afloop sprak Te Brake bij ESPN over de veerkracht van het team, dat eerder dit seizoen al vaker terugkwam uit moeilijke situaties.

Komende vrijdag wacht voor FC Twente opnieuw een duel met PSV. Dan staat in de slotronde van de competitie ook Europees voetbal op het spel.

