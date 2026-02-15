Jonkheer Klaas en Jonkvrouw Roos onthuld tijdens Tönnekesavond in Groenlo

350 keer bekeken

GROENLO – Tijdens een uitverkochte Tönnekesavond zijn zaterdag Jonkheer Klaas Alten en Jonkvrouw Roos Lammers gepresenteerd als het nieuwe carnavalsduo van de jongeren in Groenlo. De bekendmaking vormde het hoogtepunt van een avond vol spanning, humor en muziek in de feesttent. De onthulling was opgezet als een parodie op het televisieprogramma Miljoenenjacht, met een knipoog naar De TV Kantine. In een komische setting verschenen onder meer een ‘Grolse Gaston’ en een ‘Linda de Mol’-imitatie op het podium. In vier koffers stonden samen de woorden: “Zullen we ze d’r in loaten”. Na het openen van de koffers werd de Tönnekes-ton naar voren gereden. Onder luid aftellen sprongen Klaas en Roos tevoorschijn als nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw.

De reactie in de tent was uitbundig. Vrienden, familie en teamgenoten ontvingen het duo met luid applaus en gejuich. Voor Klaas en Roos betekende het einde van maanden geheimhouding vooral opluchting. “De druk is eraf”, klonk het zichtbaar enthousiast.

