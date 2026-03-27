GROENLO — Bommelwereld mikt op drukke meivakantie na sterk eerste halfjaar

Attractiepark Bommelwereld in Groenlo bereidt zich voor op de meivakantie, waarin het park dagelijks geopend is van 10.00 tot 17.00 uur. Dat maakt de organisatie bekend na een eerste halfjaar waarin het park door duizenden bezoekers werd bezocht. Het park, gebaseerd op de verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes, richt zich tijdens de vakantieperiode op gezinnen die een dagje uit zoeken in de regio Achterhoek. Bezoekers kunnen onder meer theatervoorstellingen bijwonen en verschillende attracties in het park bezoeken.

Volgens de organisatie is de meivakantie een belangrijk moment om nieuwe bezoekers kennis te laten maken met het park. Daarom wordt het aanbod in deze periode volledig opengesteld en zijn alle onderdelen van het park toegankelijk. Er is daarnaast een samenwerking met Marveld Recreatie. Gasten die daar verblijven, krijgen tijdens hun verblijf dagelijks vanaf 13.00 uur toegang tot Bommelwereld.

Met de uitbreiding van openingstijden en het verwachte voorjaarsweer hoopt Bommelwereld opnieuw veel bezoekers te trekken. Het park ligt aan de rand van de stad Groenlo en is sinds de opening uitgegroeid tot een nieuwe trekpleister in de regio.

