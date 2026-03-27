LICHTENVOORDE — Jannes, Kaiser Chiefs en Victor Mids toegevoegd aan Zwarte Cross 2026

De organisatie van de Zwarte Cross heeft opnieuw 49 namen toegevoegd aan het programma van de editie van 2026. Daarmee krijgt het festival in de Achterhoek er onder meer optredens bij van Jannes, Kaiser Chiefs, Bente, Korsakoff, Cosmic Psychos en Di-rect. Ook illusionist Victor Mids en Stichting Snoezelzorg zijn aan het theaterprogramma toegevoegd.

Opvallend is de komst van Jannes. De zanger stond niet eerder op de Zwarte Cross, terwijl hij volgens organisator De Feestfabriek al jaren veel door bezoekers wordt genoemd. Ook internationaal komen er nieuwe acts bij, waaronder Kaiser Chiefs uit het Verenigd Koninkrijk, Cosmic Psychos uit Australië en Mystic Revealers uit Jamaica.

Volgens de organisatie laat de nieuwe lijst opnieuw zien dat de Zwarte Cross meer wil zijn dan alleen muziek en motorcross. Naast bands, dj’s en feestacts is er ook ruimte voor theater, literatuur, wetenschap en bijzondere voorstellingen. Zo brengt Victor Mids een voorstelling rond neuropsychologie en verzorgt Stichting Snoezelzorg een theatercollege over intimiteit en seksualiteit bij mensen met een beperking of zorgvraag.

Het festival vindt plaats van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli 2026 op het terrein in Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde. Daarmee is duidelijk dat het om een groot evenement in de Achterhoek gaat. De kaartverkoop is al bezig: campingkaarten voor het weekend en dagkaarten voor donderdag, vrijdag en zondag zijn nog verkrijgbaar.

Ook het motorcrossprogramma is inmiddels gestart. De tweede wedstrijddag van de Zwarte Cross Open staat gepland op zaterdag 28 maart in Axel.

