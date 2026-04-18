GROENLO — Brandweer viert 100 jaar met spectaculaire demonstraties en drukbezochte open dag

De Vrijwillige Brandweer Groenlo heeft zaterdag haar 100-jarig bestaan gevierd met een drukbezochte open dag bij de kazerne aan de Oude Winterswijkseweg. Jong en oud kreeg daarbij een uniek kijkje achter de schermen van het brandweerwerk, met demonstraties, activiteiten en veel materieel om van dichtbij te bekijken.

Al bij aankomst was duidelijk dat de belangstelling groot was. Op het terrein stonden moderne brandweerwagens opgesteld, waaronder voertuigen uit Groenlo en Winterswijk. Bezoekers liepen tussen de wagens door, bekeken de uitrusting en gingen in gesprek met brandweerlieden. Vooral de imposante gele crashtender van vliegbasis Volkel trok veel bekijks. Deze speciale luchthavenbrandweerwagen, bedoeld voor inzet bij vliegtuigincidenten, maakte veel indruk. Kinderen mochten zelfs plaatsnemen in de cabine.

Een van de meest indrukwekkende onderdelen van de dag was de demonstratie waarbij een auto werd opengeknipt. Brandweerlieden lieten zien hoe zij bij een ongeval te werk gaan om slachtoffers snel te bevrijden. Met hydraulisch gereedschap werd de achterkant van een auto vakkundig verwijderd, terwijl het publiek van dichtbij toekeek.

Ook de demonstratie ‘vlam in de pan’ zorgde voor spanning. Hoge vlammen sloegen uit een pan, terwijl kinderen achter de afzetting met grote ogen toekeken. De brandweer liet zien hoe je in zo’n situatie moet handelen — en vooral wat je juist niet moet doen.

Voor de jongste bezoekers was er volop ruimte om zelf in actie te komen. Onder begeleiding van brandweerlieden mochten kinderen een brandslang vasthouden en gericht blussen. Het opspattende water en het enthousiasme zorgden voor veel plezier.

Naast alle actie was er ook aandacht voor het verleden. Voor de kazerne stond een klassieke brandweerwagen opgesteld, compleet met oude slangen en ladders. Daarmee werd zichtbaar hoe het werk van de brandweer in de afgelopen honderd jaar is veranderd.

Vanuit de lucht was goed te zien hoe levendig het terrein was. Overal verspreid stonden voertuigen, demonstraties trokken publiek en de kazerne vormde het middelpunt van de activiteiten.

De brandweer in Groenlo maakt deel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, maar draait nog altijd volledig op vrijwilligers. Volgens het korps is dat alleen mogelijk dankzij de inzet van lokale werkgevers, die hun medewerkers de ruimte geven om bij incidenten direct uit te rukken.

Het jubileumweekend begon vrijdag met een bedrijvenmiddag, waarin ondernemers uit Groenlo en omliggende plaatsen werden geïnformeerd over het werk van de brandweer en het belang van vrijwillige inzet. Met de grote opkomst en enthousiaste reacties kan de brandweer terugkijken op een geslaagd jubileum.

Foto’s zijn gemakt door Andre Avesaaat en Marcel Houwer