LANDELIJK — Belastingdienst beter bereikbaar voor doven en slechthorenden

Belastingdienst heeft een nieuwe gratis belmogelijkheid geïntroduceerd voor mensen met een auditieve of spraakbeperking. Via een speciaal Teletolk-portaal kunnen zij contact opnemen met de BelastingTelefoon voor vragen over belastingen en toeslagen.

De dienst werkt met een tolk die gesprekken vertaalt via gebaren of tekst. Gebruikers kunnen zelf kiezen hoe ze communiceren: via gebarentaal, spraak of door te typen. De ondersteuning wordt verzorgd door Tolkcontact.

Volgens de Belastingdienst is de nieuwe functie bedoeld om de dienstverlening toegankelijker te maken. Mensen die doof, slechthorend zijn of een spraakbeperking hebben, kunnen zo zelfstandig en anoniem contact opnemen.

Alle gesprekken via de tolkdienst zijn vertrouwelijk. De tolk vertaalt alleen wat er gezegd wordt en voegt niets toe aan de inhoud van het gesprek.

De openingstijden van de dienst zijn gelijk aan die van de BelastingTelefoon. Meer informatie en het belportaal zijn te vinden via de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl

