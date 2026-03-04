Bach-orgelrecital met Els Dijkerman in Gudulakerk

249 keer bekeken

LOCHEM – In de Grote of Sint-Gudulakerk in Lochem geeft stadsorganist Els Dijkerman op vrijdag 27 maart een Bach-orgelrecital. Het concert begint om 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur) en maakt deel uit van de Lochemse Bachweken.

Het recital draagt de titel ‘Passacaglia’ en is een eerbetoon aan componist Johann Sebastian Bach (1685–1750). Op het programma staan vier werken: Toccata en Fuga in d klein (BWV 538, ‘Dorische’), de Pastorale (BWV 590), de indrukwekkende Passacaglia in c klein (BWV 582) en Preludium & Fuga in D groot (BWV 532).

Volgens de organisatie toont het programma de veelzijdigheid en genialiteit van Bach, van ingetogen herdersmuziek tot monumentale fuga’s.

Dijkerman is vaste organist van de Gudulakerk en bespeelt daar onder meer het historische Gilman-orgel uit 1758 en het Quellhorst-orgel uit 1806. Het concert wordt georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel.

De toegang is gratis; een vrije gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Meer informatie via:

👉 https://www.lochemklassiek.nl

