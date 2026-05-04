GROENLO — Indrukwekkende herdenking in stromende regen bij glazen monument

Ondanks de aanhoudende regen hebben maandagavond veel inwoners van de herdenking bij het glazen monument aan de Lichtenvoordseweg bijgewoond. Onder tentdoeken, die zowel het publiek als het orkest beschutting boden, vond een ingetogen en indrukwekkende herdenking plaats. De bijeenkomst begon om 19.25 uur met ceremoniële muziek van Muziekvereniging , die ook later op de avond een belangrijke rol speelde in de begeleiding van het programma. Om 19.30 uur opende Henri Klein Tuente namens het Comité 4 mei Groenlo de officiële herdenking.

Namens de gemeente sprak wethouder de aanwezigen toe. Hij benadrukte het belang van herdenken in een tijd waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is en riep op om alert te blijven op ontwikkelingen in de wereld van vandaag. Het programma werd afgewisseld met muziek van Robin Vennebekken en Luna Nales, die meerdere muzikale bijdragen verzorgden. Nora Overbekking van Scouting Groenlo droeg een gedicht voor. Een bijzonder moment volgde met het persoonlijke verhaal van Nicole Maas. Zij vertelde over haar familie, het Joodse gezin uit Groenlo, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd getroffen door vervolging en deportatie. Maas schetste hoe haar vader als kind moest onderduiken en hoe haar oma en tante uiteindelijk werden verraden en via Westerbork werden weggevoerd.

Indrukwekkend was het fragment dat zij voorlas uit de herinneringen van haar tante. Daarin werd de reis in overvolle wagons en de aankomst in Auschwitz beschreven, waar families uit elkaar werden gehaald. Van een groot transport bleven slechts enkelen over; de rest werd vrijwel direct vermoord. Haar oma kwam om in Auschwitz, terwijl haar tante meerdere kampen overleefde. Met het verhaal werd zichtbaar hoe de oorlog niet alleen geschiedenis is, maar nog altijd doorwerkt in families en herinneringen.

Daarna volgde een dansvoorstelling van Else Brand en Fiep Harbers. In de regen, op het gras naast het monument, brachten zij een indringende choreografie die door veel aanwezigen in stilte werd gevolgd.

Om acht uur werd twee minuten stilte gehouden. Aansluitend klonk het Wilhelmus, waarna de bloemenlegging plaatsvond bij het monument. Vertegenwoordigers van onder meer de gemeente , het 4 mei-comité, de Protestantse Gemeente Groenlo- , Scouting Groenlo en leerlingen van ’t Carillon legden bloemen. Ook belangstellenden kregen de gelegenheid om bloemen te leggen. Leden van het Korps Nationale Reserve en drie leden van Veteranencomité Oost Gelre vormden een erewacht en brachten tijdens de ceremonie een groet, wat het plechtige karakter van de herdenking onderstreepte.

In het slotwoord stond Patrick Pos stil bij het thema ‘De geschiedenis begrijpen’. Hij benadrukte dat herdenken niet alleen terugkijken is, maar ook vooruitkijken en verantwoordelijkheid nemen in het dagelijks leven.

Foto: Marcel Houwer

