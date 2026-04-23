GROENLO — Leegstaande supermarkt mogelijk omgebouwd tot woningen

Een pand aan de Beatrixstraat hoek Marijkestraat in Groenlo dat al jarenlang leegstaat, krijgt mogelijk een nieuwe bestemming. Het college van burgemeester en wethoudersⓘ wil in principe meewerken aan een plan om de voormalige supermarkt om te bouwen tot drie appartementen. De begane grond van het gebouw staat al zo’n vijftien jaar leeg. Op de verdieping bevinden zich nog twee appartementen, maar het grootste deel van het pand wordt al lange tijd niet meer gebruikt. Met het nieuwe plan wil de initiatiefnemer daar verandering in brengen door op de begane grond drie levensloopbestendige woningen te realiseren.

De appartementen worden gelijkvloers en krijgen elk een eigen tuin. Ook blijven de bestaande parkeerplaatsen behouden en wordt per woning een berging voorzien. Volgens de gemeente kan het plan niet alleen bijdragen aan het oplossen van de langdurige leegstand, maar ook aan de groeiende behoefte aan betaalbare woningen in Groenloⓘ .

Omdat het pand momenteel nog een detailhandelsfunctieⓘ heeft, is wonen op de begane grond nu niet toegestaan. Om de plannen mogelijk te maken, moet de functie worden gewijzigd naar ‘wonen’. De gemeente ziet daar ruimte voor en geeft aan in principe medewerking te willen verlenen, mits het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Daarbij geldt onder meer de voorwaarde dat de bergingen worden geïntegreerd in het hoofdgebouw, zodat het geheel beter past in de omgeving.

De locatie ligt in een woonwijk waar omliggende panden al een woonfunctieⓘ hebben. Volgens de gemeente sluit herontwikkeling daarom goed aan bij de omgeving. Bovendien biedt het plan kansen voor verbetering van de uitstraling van het perceel, bijvoorbeeld door aanpassingen aan de gevel en meer groen.

Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

