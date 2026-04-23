GROENLO — Verenigingshal en beter fietspad gepland aan Vrakkinkweg

De gemeente Oost Gelre wil meewerken aan de komst van een verenigingshal aan de Vrakkinkweg in Groenlo. Ook ligt er een plan voor een klein bedrijf op dezelfde locatie en wordt het fietspad in de omgeving verbeterd. Dat blijkt uit een besluit van het college van burgemeester en wethoudersⓘ .

De verenigingshal moet verrijzen op een agrarisch perceel naast Vrakkinkwegⓘ 1. Daarmee wil de gemeente een probleem aanpakken dat al langer speelt in Groenlo: een tekort aan geschikte ruimte voor verenigingen. Clubs en organisaties zijn nu vaak aangewezen op tijdelijke of verspreide locaties, wat het organiseren van activiteiten en evenementen bemoeilijkt.

Met de nieuwe hal komt er voor het eerst een plek die specifiek is ingericht voor opslag, voorbereiding en gezamenlijke activiteiten. Dat is belangrijk voor onder meer evenementenorganisaties en verenigingen die een grote rol spelen in het sociale leven van de stad. Op dezelfde locatie wil een initiatiefnemer ook een timmerbedrijf starten.

Omdat het geen gebiedsgebonden bedrijf is, stelt de gemeente aanvullende eisen. Zo moet het plan passen binnen de en aansluiten bij het karakter van het buitengebied en het nabijgelegen bedrijventerrein.

Ook het fietspad langs de Vrakkinkwegⓘ wordt aangepakt. Het pad is nu op meerdere plekken smal en onoverzichtelijk. Door het te verbreden en veiliger in te richten, wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren.

De plannen zijn nog niet definitief. Omdat ze afwijken van het huidige bestemmingsplanⓘ , moet eerst een ruimtelijke procedure worden doorlopen.

