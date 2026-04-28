GROENLO — Wereldprimeur voor Brouwersnös met fruitbier direct in de fles

Bij Brouwerij Brouwersnösⓘ is een opvallende innovatie getest: het direct toevoegen van fruitaroma’s tijdens het afvullen van bier in flesjes. De proef, uitgevoerd in samenwerking met Bronkhorst High-Techⓘ , geldt als een wereldprimeur binnen de biersector. Tijdens de test werd één batch bier van 2000 liter opgesplitst in vijf kleinere series van elk 400 liter. Iedere serie kreeg bij het afvullen een eigen smaak mee: passievrucht, mango, kers, kiwi en framboos. Dankzij een geavanceerde doseercontroller worden de aroma’s per flesje nauwkeurig toegevoegd.

De techniek maakt gebruik van de zogenoemde FLUIFILL-technologieⓘ , waarmee zelfs zeer kleine hoeveelheden vloeistof exact gedoseerd kunnen worden. In Groenlo werd getest met een snelheid van 2500 flesjes per uur, terwijl de capaciteit in theorie kan oplopen tot 70.000 flesjes per uur. Volgens de brouwerij past deze werkwijze goed bij hun aanpak om flexibel en in kleine oplages te produceren. Nieuwe smaken kunnen sneller worden ontwikkeld en getest, zonder dat voor elke variant een aparte biertank nodig is. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar bespaart ook water, energie en reinigingsmiddelen.

Daarnaast biedt de technologie extra controle over het productieproces. Per flesje wordt geregistreerd welke dosering is toegevoegd, wat belangrijk is voor kwaliteitsbewaking. De samenwerking tussen beide Achterhoekse bedrijven maakte het mogelijk om de innovatie snel in de praktijk te brengen. Brouwersnös verwacht de techniek in de toekomst ook te gebruiken voor alcoholvrije bieren en andere drankconcepten.

