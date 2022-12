Winter Wonder Kelderklasse land!

GROENLO – Zaterdag stond voor Grol 3 de uitwedstrijd tegen Oeken 4 op het programma. Gezien de koude ochtend met een grauw grijze hemel die niet wilde opentrekken blijft de temperatuur schommelen rondom het vriespunt. De grote vraag rijst dan ook, zal deze uitwedstrijd vandaag doorgaan? De verschillende voetbal-apps worden nauwlettend in de gaten gehouden maar de afgelasting komt niet binnen. Het is 13:00 verzamelen in het sportcafé waarna wij gaan vertrekken richting Brummen.

Al rijdend in de auto begint het zelfs vanaf Ruurlo ligt te sneeuwen. Het zal toch niet zo zijn dat wij aankomen en dat men alsnog heeft beslist dat de wedstrijd afgelast zou gaan worden. Zelfs de thuiswedstrijd van Oeken 1 is op laatste moment afgelast. Maar van dit alles blijkt niets waar te zijn, wij zijn mannen, dit is de kelderklasse en wij doen niet moeilijk! Een laagje extra aan er zal vanmiddag gevoetbald worden! Zo staan wij om tien over twee op het natuur grasveld voor de warming up. Een veld waarvan de lijnen niet meer zichtbaar zijn door de vorst aan de grassprieten, het mag de pret niet drukken. Een goede warming up om warm te worden en wij zijn klaar voor de aftrap. Helaas, dit moet met deze prachtige temperaturen nog even worden uitgesteld. De scheidsrechter is er niet dus wij moeten wachten op een vervanger. Nadat de scheidsrechter is gearriveerd, onze dank is groot, kan er om 14:45 worden afgetrapt voor de wedstrijd.

Na de aftrap blijkt Youri een pracht van een Messi actie in huis te hebben. Hij vindt de bal te zacht en bedenkt zich niet om deze even met de handen te controleren. Gelukkig wordt hij voor deze actie niet bestraft en krijgt hij gelijk, een andere bal wordt gepakt. De beginfase is rommelig, beide teams hebben toch wel last van het licht bevroren en hierdoor gladde veld. Ondanks dat is bij beide teams ruimte voor humor, het is toch niet alledaags om een competitie wedstrijd op een bijna witte mat te spelen. Grol komt langzaam beter op temperatuur en weet elkaar makkelijker te vinden en weten Oeken terug te dringen op eigen helft. Het is uiteindelijk Ronald die op aangeven van Jorn de score in de 13de minuut weet te openen, 0-1. Oeken lijkt een beetje van slag en direct na de aftrap is er vrij makkelijk balverlies aan de zijde van Oeken, Jorn weet Kevin met een goede pass weg te sturen. Kevin blijft overzicht houden en weet de bal beheerst tegen de touwen te schieten in de 14de minuut, 0-2. Oeken weet zich na deze treffer te herpakken en komt er voetballend beter in. De grensrechter van Oeken is er af en toe maar druk mee, Ronald speelt telkens op het randje van buitenspel. Aan de Grol zijde heeft Mark het rustig en heeft alle tijd om een paar plaatjes te schieten van deze winterwedstrijd. Verschillende aanvallen worden via de flanken opgezet maar niet altijd met gewenste resultaat. Een aantal prachtige kansen worden door onze aanvallers op zeep geholpen. Uiteindelijk is het Ronald die uit een voorzet van Amir de 3de treffer deze middag weet te maken in de 26ste minuut. Grol lijkt na dit doelpunt er iets te makkelijk over na te denken en Oeken weet de Grol langzaam terug te dringen op eigen helft. Dit resulteert in een vrije trap voor Oeken die in eerste instantie nog wordt afgeslagen. De bal komt terecht bij de rechtsbuiten van Oeken die de bal weet voor te geven, de verdediging van Grol staat niet goed en ziet de spits van Oeken de bal vrij inkoppen achter doelman Barry, 1-3. Dit is tevens de ruststand.

Omdat wij al later zijn begonnen hebben we afgesproken een korte rust te houden, dus de thee moest goed warm naar binnen worden gewerkt. Tijdens de rust hebben we wel met elkaar afgesproken dat wij meer scherpte voor het doel moeten hebben en de kansen moeten benutten. We laten Oeken anders misschien terug komen in de wedstrijd.

Dit gezegd hebbende starten wij de tweede helft, reeds in een kleine wereld door de opgekomen mist, fanatiek! Grol zoekt direct de aanval en het is Ronald die uit een assist van “De Kast” Jorn de 1-4 weet te scoren. Na dit doelpunt speelt Grol te aanvallend en weet Oeken de buitenval te ontlopen en hebben een vrije doortocht richting het doel. Het is Roy die dit probeert te voorkomen maar hierbij de spits onbedoeld tegen de grond werkt. Hij mag van de scheids met een gele prent even 10 minuten opwarmen op de bank. De toegekende vrije trap randje 16 meter wordt door Oeken beheerst in de linkerbovenhoek gekruld, 2-4 in de 54ste minuut. In de periode dat Grol met 9 man staat probeert Oeken een aansluitingstreffer te forceren. Oeken krijgt mogelijkheden maar stuiten op de verdediging en de enkele bal die erdoor komt kan worden gestopt door Barry. Nadat Roy weer terug binnen de lijnen is weet Grol ook voetballend weer de bovenliggende partij te zijn en blijken ook nog eens koelbloedig te zijn in de afronding. In slechts 5 minuten tijd weet Grol uit te lopen naar een 2-7 voorsprong, 2 maal Ronald en Sven na een pracht van een zelf opgezette loopactie die hij beheerst weet af te ronden. Grol ziet nog 3 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. Dit mag de pret niet meer drukken, Grol zit er ondanks de kou lekker in en weet al combinerend steeds makkelijker door de linies van Oeken te gaan. Na een fenomenale assist van Wesley weet Kevin de 2-8 binnen te schieten. Het is Ronald die zijn 6de van de middag binnen schiet in de 90ste minuut waarmee hij de eindstand van 2-9 op het scorebord zet. Grol blijft ondanks de kou en het gure weer goed spelen en weet zo uiteindelijk toch vrij makkelijk van Oeken te winnen. Hiermee wordt de 2de plek nog steviger in handen genomen en is het voor de Grol te hopen dat koploper ZZC’20 5 na de winterstop wat punten gaat morsen.

Voor Grol nog geen winterstop, al zou je dat naar de wedstrijd van vandaag wel zeggen. Grol speelt woensdagavond 21 december nog voor de beker tegen SDOUC 3, aanvang wedstrijd 20:00 uur.

