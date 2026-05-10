GROENLO — Grol grijpt laatste kans op titel niet tegen Westervoort

Davy Schutten in duel met speler van Westervoort. - Foto: Marcel Houwer

Grol 1 kan alleen nog via de nacompetitie promoveren naar de eerste klasse. De ploeg speelde zondagmiddag op eigen veld met 0-0 gelijk tegen Westervoort, waardoor de koppositie definitief buiten bereik is geraakt.

Omdat koploper VVG ’25 en nummer drie VIOD hun wedstrijden wel overtuigend wonnen, kan Grol de titel niet meer pakken. Tegen Westervoort begon Grol moeizaam. De bezoekers combineerden sterk en dachten al vroeg op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Westervoort bleef in de eerste helft gevaarlijker. Enkele schoten gingen net naast en doelman Nick Oude Luttikhuis voorkwam halverwege de eerste helft een achterstand met attent uitkomen. Grol herstelde zich langzaam en kreeg vlak voor rust de grootste kans via Luc Berentsen, die hard op de paal schoot.

Na rust werd het duel veel opener en gingen beide ploegen nadrukkelijk op zoek naar de winst. Grol kreeg meerdere kansen via onder meer Tyn Brockötter, Jordy Schutten en Luc Berentsen. Ook Wout Reukers was dicht bij een treffer na een assist van Sem van Beckhoven. Aan de andere kant kwam Grol eveneens goed weg toen Westervoort van dichtbij naast schoot.

Ondanks een slotoffensief slaagde Grol er niet in het net te vinden. Het bleef daardoor bij 0-0, een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten.

Komende zondag speelt Grol uit tegen koploper VVG ’25, dat dan het kampioenschap kan binnenhalen.

