GROENLO — Grol onderuit tegen Jonge Kracht

Grol heeft zondagmiddag 15 maart in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden tegen Jonge Kracht. Op sportpark Den Elshof in Groenlo werd het 0–2 voor de bezoekers. Door de nederlaag wordt het bovenin de tweede klasse F weer spannend. Grol hoopte na wisselende resultaten in 2026 de draad weer op te pakken. De ploeg won eerder ruim van Spero en VIOD en speelde twee keer gelijk tegen VVG ’25 en Quick 1888, maar verloor ook van Varsseveld en Trekvogels. Tegen middenmoter Jonge Kracht wilde Grol daarom weer een overwinning boeken, maar zover kwam het niet.

Vlak voor de aftrap moest Tiem Rots alsnog afhaken, waardoor Jordi Geelink in de basis begon. De eerste helft bood weinig spektakel. Pas na een kwartier kreeg Grol de eerste kans via Luc Berentsen, maar zijn schot werd via een verdediger tot hoekschop verwerkt. Verder wisten beide ploegen nauwelijks kansen te creëren en gingen ze met 0–0 de rust in.

Na de pauze probeerde Grol het initiatief te nemen, maar het spel bleef slordig. Jonge Kracht werd na een uur spelen gevaarlijker en kreeg meerdere kansen. Doelman Nick Oude Luttikhuis hield zijn ploeg nog overeind met een knappe redding, maar in de 74e minuut was het toch raak. Wessel Jansen schoot de bal vanaf ongeveer twintig meter hard in het doel: 0–1. Trainer Arjen Nijman probeerde met wissels het tij te keren, maar Grol kwam niet verder dan enkele kleine kansen via Joost Penterman en invaller Tycho Riteco. Vijf minuten voor tijd besliste Jonge Kracht de wedstrijd definitief. Ted van Gellecum zag de Groldoelman te ver voor zijn doel staan en schoot de bal van grote afstand fraai binnen: 0–2.

Door de resultaten op de andere velden schuift de top van de tweede klasse F dichter naar elkaar toe. Het verschil tussen koploper Grol en nummer vijf VIOD bedraagt nog maar drie punten. Komend weekend is Grol vrij. Op zondag 29 maart staat de thuiswedstrijd tegen DVC ’26 op het programma.

Programma Grol

Zondag 22 maart Vrij

Zondag 29 maart Grol – DVC ’26

Maandag 6 april (Pasen) Vrij

Zondag 12 april Beuningse Boys – Grol

Uitslagen 2F

Grol – Jonge Kracht 0 – 2

Westervoort – DVC ’26 1 – 0

Varsseveld – Quick 1888 1 – 4

Spero – OBW 0 – 1

RKZVC – Beuningse Boys 0 – 4

VIOD – Trekvogels 5 – 1

VVG ’25 Vrij

Stand 2F

1. Grol 17 – 33

2. VVG ’25 16 – 31

3. Westervoort 16 – 31

4. Quick 1888 17 – 30

5. VIOD 17 – 30

6. Jonge Kracht 17 – 27

7. OBW 16 – 26

8. Trekvogels 17 – 25

9. Beuningse Boys 16 – 23

10. Varsseveld 17 – 20

11. DVC ’26 17 – 17

12. Spero 17 – 8

13. RKZVC 16 – 6

