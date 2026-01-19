Grol pakt koppositie na ruime zege bij Spero

GROENLO / ELST – De hoofdmacht van s.v. Grol is 2026 uitstekend begonnen. In de uitwedstrijd tegen Spero boekte Grol een overtuigende 0-3 overwinning. Door dit resultaat én het gelijkspel van concurrent VVG ’25 nam Grol de koppositie over in de tweede klasse F van de KNVB.

Op het natuurgrasveld in Elst hielden beide ploegen elkaar voor rust in evenwicht. Grol kreeg kansen, maar wist het overwicht niet in doelpunten om te zetten. Dat veranderde kort na de pauze. Na goed voorbereidend werk van Davy Schutten kopte aanvoerder Luc Berentsen de 0-1 binnen. Vier minuten later was het opnieuw raak: Berentsen rondde opnieuw doeltreffend af en zette Grol op 0-2.

De wedstrijd werd definitief beslist toen Berentsen ook het derde doelpunt voor zijn rekening nam. Daarmee completeerde hij een hattrick en bezorgde hij Grol, gesteund door een grote groep meegereisde supporters, een comfortabele overwinning.

Dankzij de drie punten staat Grol nu bovenaan met 28 punten uit 11 wedstrijden, één punt meer dan VVG ’25. Komende zondag, 25 januari, staat direct de topper op het programma: Grol ontvangt VVG ’25 op sportpark Den Elshof in Groenlo. De aftrap is om 14.30 uur.

