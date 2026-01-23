HANOS Doetinchem introduceert Achterhoekse flûte van lokaal graan

DOETINCHEM – HANOS Doetinchem heeft een nieuw streekproduct in het assortiment: de Achterhoekse flûte. Het volkorenbrood is gemaakt van Achterhoeks graan en speciaal ontwikkeld voor HANOS Doetinchem. De introductie valt samen met de eerste Achterhoekse Week van het Brood, die plaatsvindt van 26 januari tot en met 1 februari.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De flûte is tot stand gekomen in samenwerking met Bussing Brood en met input van Mayke Wieskamp van het bedrijfsrestaurant van Royal Kaak in Terborg. Voor het brood wordt graan gebruikt van de lokale graanteler De Slaege. Het product is vanaf nu verkrijgbaar bij HANOS Doetinchem.

Tijdens de Achterhoekse Week van het Brood zet platform Achterhoek Food het belang van volkoren (Achterhoeks) brood centraal. Dat gebeurt samen met circa 25 aangesloten sport-, school- en bedrijfskantines. Bezoekers worden via een QR-code geïnformeerd over de voordelen van volkorenbrood voor gezondheid, natuur, klimaat, bodem en biodiversiteit.

De introductie vond plaats bij Royal Kaak, een internationaal opererend bedrijf dat machines en productielijnen ontwikkelt voor bakkerijen. Volgens CEO Lodewijk van der Borg begint goed en duurzaam brood bij puur meel van hoge kwaliteit en bij samenwerking in de regio.

Vestigingsmanager Gerrit-Jan Kappert van HANOS Doetinchem ziet de Achterhoekse flûte als een voorbeeld van regionale samenwerking: “Zo bouwen we samen aan een

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)