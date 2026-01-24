Kick-off Kies je Sport & Kunst laat kracht van sport en cultuur zien

14 keer bekeken

DOETINCHEM – In de Amphion Muziekschool vond donderdag 22 januari de kick-off plaats van Kies je Sport & Kunst. Het programma is onderdeel van het onlangs gelanceerde platform Actief in Doetinchem en laat inwoners kennismaken met het brede sportieve en culturele aanbod in de gemeente.

De aftrap werd verzorgd door dansers van Citydance. Aansluitend sprak wethouder Rosa Giesen namens de gemeente Doetinchem. Daarna gingen kinderen en ouderen samen aan de slag in een afwisselend programma waarin sport, kunst en ontmoeting centraal stonden.

Deelnemers konden onder meer meedoen aan kickboksen en weerbaarheid, stoelgym, dans, ritmiek en zang. Ook werd gezamenlijk gewerkt aan een kunstwerk en maakten deelnemers kennis met podiumervaring en drukkunst. Daarmee werd het intergenerationele karakter van Actief in Doetinchem zichtbaar: samen ontdekken, beleven en ontmoeten, ongeacht leeftijd.

Het platform Actief in Doetinchem is ontwikkeld door Amphion Cultuurbedrijf en Sport-ID, in samenwerking met de Gemeente Doetinchem. Op het digitale platform presenteren sport- en cultuuraanbieders hun activiteiten, zodat inwoners eenvoudig kunnen zien wat er te doen is en zich direct kunnen inschrijven.

Volgens de initiatiefnemers versterken sport en cultuur elkaar. Bewegen en creativiteit dragen bij aan vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbondenheid. Door deze werelden te combineren hopen Amphion en Sport-ID meer inwoners te bereiken.

Na de kick-off worden de boekjes Kies je Sport & Kunst verspreid, speciaal voor kinderen en ouderen. Hierin staat een selectie van activiteiten binnen de gemeente.

Meer informatie: https://www.actiefindoetinchem.nl

