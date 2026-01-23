Waarschuwing voor nep-ongediertebestrijders bij muizen- en rattenoverlast

Consumenten worden gewaarschuwd voor nep-ongediertebestrijders die actief zijn bij muizen- en rattenoverlast. Gedupeerden betalen regelmatig honderden tot duizenden euro’s, terwijl het probleem blijft bestaan. Volgens Ongediertebestrijding Van der Velden – Bestrijdingsdienst zijn er duidelijke signalen waaraan malafide partijen te herkennen zijn, zoals het ontbreken van een prijsopgave vooraf, het zaaien van angst en de belofte dat de overlast in één bezoek kan worden verholpen.

“Wekelijks spreken we mensen die slachtoffer zijn geworden,” zegt eigenaar Richard Piké. “Laat je niet onder druk zetten. Kies voor een gecertificeerde specialist, stel vragen en controleer of iemand aantoonbaar vakbekwaam is.”

Bij muizen- of rattenoverlast zoeken mensen vaak snel hulp. Geluiden in muren, geknaag of uitwerpselen zorgen voor stress en onrust. Juist dat moment benutten nepbestrijders door directe beschikbaarheid te beloven en met spoedverhalen te werken. In de praktijk ontbreken duidelijke prijsafspraken en worden dure middelen verkocht zonder dat de oorzaak wordt aangepakt. Het gevolg: veel geld kwijt en geen oplossing.

Nepbestrijders richten zich vooral op muizen- en rattenbestrijding, omdat dit als spoed wordt ervaren. Veelgebruikte tactieken zijn het verkopen van lijmplaten tegen hoge tarieven, het roepen van termen als ‘gif’ of ‘garantie’ zonder uitleg en het overslaan van een inspectie van kieren, openingen en voedselbronnen. Vaak kunnen zij geen geldige certificaten tonen en zijn zij niet aangesloten bij brancheorganisaties zoals de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven.

Effectieve bestrijding volgt een vast stappenplan: inspectie, het dichten van toegangspunten, advies over hygiëne en preventie, en pas daarna het inzetten van vallen of – indien wettelijk toegestaan – middelen, inclusief nazorg.

