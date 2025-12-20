Huurovereenkomst getekend voor nieuw gebouw op Zorgpark Achterhoek
WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG) hebben een huurovereenkomst van minimaal tien jaar gesloten voor ruimte op het nieuwe Zorgpark Achterhoek. Het nog te bouwen pand wordt begin 2027 opgeleverd. Beide organisaties maken samen gebruik van de begane grond.
SKB richt de gehuurde ruimte in met acht kamers voor co-assistenten, zes piketkamers en twee volledig ingerichte studio’s voor tijdelijke bewoning. De huidige kamers op een andere locatie in Winterswijk worden hiermee vervangen. HOOG gebruikt de ruimte voor kantoor- en overlegfuncties.
De nieuwe huisvesting is bedoeld om zorgprofessionals meer rust, comfort en flexibiliteit te bieden. De piketkamers zijn bedoeld als rustplek tijdens diensten, zonder dat zorgverleners continu in het ziekenhuis hoeven te verblijven. De studio’s zijn bestemd voor tijdelijke bewoning, bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers die nog geen woonruimte in de regio hebben.
Bestuurder Edwin Maalderink (SKB) noemt de locatie ideaal: „De groene, rustige omgeving van Zorgpark Achterhoek, op korte afstand van het ziekenhuis, is zeer geschikt voor tijdelijke huisvesting van zorgprofessionals.”
Zorgpark Achterhoek huisvest al meerdere zorgorganisaties, waaronder Zozijn, GGnet en Zorggroep Achterhoek. Begin volgend jaar opent ook een ontmoetingsplek in de verbouwde boerderij op het terrein.
