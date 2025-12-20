Vier genomineerden voor titel ‘Vrijwilliger van het Jaar 2025’ Bronckhorst bekend
BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft vier genomineerden bekendgemaakt voor de titel Vrijwilliger van het Jaar 2025. Tot 10 december konden inwoners personen en groepen aanmelden die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Uit alle inzendingen selecteerde een commissie vier genomineerden: twee individuele vrijwilligers en twee vrijwilligersgroepen.
Volgens wethouder welzijn Hans Puijk was de keuze allesbehalve eenvoudig. „De commissie had weer een moeilijke taak. Elk van de voorgedragen vrijwilligers verdient eigenlijk de titel,” aldus Puijk.
De genomineerden, in willekeurige volgorde, zijn:
-
Kees Jansen (Vorden)
Al meer dan 30 jaar een vaste waarde bij VV Vorden. Als bestuurslid en alleskunner zet hij zich wekelijks met grote inzet in voor de club. Zijn betrokkenheid en toegankelijkheid maken hem een verbindende kracht binnen de vereniging.
-
Bestuur DBO Velswijk
Het bestuur van buurthuis D’n Draejer vormt sinds 2013 het hart van de Dorps Belangen Organisatie ‘Voor Velswijk, Door Velswijk’. Dankzij hun tomeloze inzet blijft het buurthuis een levendige ontmoetingsplek voor het dorp.
-
Wilma Golstein (Baak)
De drijvende kracht achter de schermen van de sporthal in Wichmond. Van inkoop en schoonmaak tot kantinediensten en sfeervolle aankleding: Wilma zorgt dat alles soepel en gastvrij verloopt bij SRC’24.
-
Repair Café Hengelo (Gld)
Met het motto ‘Weggooien? Mooi niet!’ geven vrijwilligers kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café draagt bij aan duurzaamheid én sociale verbinding in de buurt.
De winnaar ontvangt een geldbedrag van €250, de overige genomineerden €100. De bekendmaking volgt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
