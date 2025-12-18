Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort

GROENLO – Tijdens de jaarafsluiting van de Jeugdbrandweer Oost Gelre op dinsdag 17 december sprak voorzitter Hennie van den Mosselaar warme woorden richting burgemeester Annette Bronsvoort, die afscheid neemt van de gemeente. In zijn toespraak stond hij stil bij de jarenlange samenwerking, de betrokkenheid van de burgemeester bij het veiligheidsdomein en de vele momenten waarop zij elkaar zowel professioneel als informeel ontmoetten.

Van den Mosselaar benadrukte dat Bronsvoort altijd zichtbaar en benaderbaar was, onder meer bij evenementen als de Zwarte Cross, het carnaval in Groenlo en de Slag om Grolle. Ook haar betrokkenheid bij brandweer en veiligheid werd nadrukkelijk genoemd. Als blijk van waardering ontving de burgemeester een symbolisch afscheidscadeau: een replica van het Grolse kanon, een historisch symbool van Groenlo.

Het cadeau kreeg extra betekenis doordat Hennie van den Mosselaar het miniatuurkanon zelf heeft vervaardigd. Hij nam het ambacht enkele jaren geleden over van Frans Nijkamp, die het kanon meer dan zestig jaar lang maakte als symbool van Groenlo. Met het voortzetten van dit vakmanschap wil Van den Mosselaar bijdragen aan het behoud van Grols erfgoed. Het miniatuur is een replica van het originele kanon uit 1575, dat een prominente plaats inneemt in de geschiedenis van de vestingstad.

Burgemeester Annette Bronsvoort reageerde zichtbaar verrast op het geschenk. Zij sprak haar waardering uit voor het persoonlijke karakter van het cadeau en voor de jarenlange samenwerking met de jeugdbrandweer en het veiligheidsdomein. “Dit is een prachtig en betekenisvol cadeau, dat voor mij symbool staat voor de betrokkenheid en saamhorigheid in Oost Gelre,” aldus Bronsvoort.

