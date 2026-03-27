GROENLO — Topclubs naar Groenlo voor Internationaal Marveldtoernooi 2026

Het Internationaal Marveldtoernooi in Groenlo krijgt dit jaar een indrukwekkend deelnemersveld. Tijdens de 36e editie, van 12 tot en met 14 juni op sportpark Den Elshof, nemen twaalf topteams uit Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Australië het tegen elkaar op.

Onder de deelnemers bevinden zich bekende clubs als PSV, Ajax, Feyenoord en FC Twente/Heracles, maar ook internationale topteams zoals Bayer 04 Leverkusen, Paris Saint-Germain, Flamengo en Palmeiras. Daarnaast komen onder meer Al-Ahly, Sporting Clube de Portugal en Melbourne City FC naar Groenlo. Gastheer Grol completeert het deelnemersveld.

Met teams uit zeven landen en vier continenten spreekt de organisatie van een toernooi van hoog niveau, waarin verschillende speelstijlen en voetbalculturen samenkomen. Het Marveldtoernooi staat al jaren bekend als een belangrijk podium voor internationaal jeugdvoetbal (U15).

De wedstrijden worden gespeeld op sportpark Den Elshof en trekken jaarlijks veel publiek uit de regio en daarbuiten. Voorafgaand aan het toernooi vindt op donderdag 11 juni een sponsoravond plaats.

Meer informatie over het programma en de deelnemende teams is te vinden via https://www.marveldtournament.com

https://www.marveldtournament.com

