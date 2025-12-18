Nieuwbouw De Molenberg in Groenlo kan van start
GROENLO – De nieuwbouw van zorglocatie De Molenberg in Groenlo kan definitief beginnen. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op dinsdag 16 december unaniem ingestemd met het omgevingsplan. Daarmee komt na jaren van voorbereiding groen licht voor de sloop en nieuwbouw op deze plek.
Ook de gemeente kan nu aan de slag met het aanpassen van de openbare ruimte rondom De Molenberg. Op de planning staan onder meer het realiseren van de vestingwal langs de gracht en het opnieuw inrichten van de Ziekenhuisstraat, passend bij het historische karakter van Groenlo.
Tijdens de raadsvergadering bleek er brede steun voor het plan. Raadsleden spraken waardering uit voor de recent ondertekende intentieverklaring tussen De Woonplaats, Marga Klompé, de Parochie, CityLido en de gemeente. In deze afspraken is vastgelegd dat partijen bij de verdere uitwerking van de stadszijde rekening houden met elkaars belangen. Daarbij hoort ook de wens van de Parochie voor een variant van de processielaan.
Een raadslid vatte het met een knipoog samen: “Zelfs de pastoor blijkt zijn zegen te hebben gegeven aan het plan.”
Meerdere fracties benadrukten dat het project belangrijk is voor de huisvesting van ouderen in Oost Gelre en een ontwikkeling vormt waar Groenlo trots op mag zijn.
Ook bij zorgorganisatie Marga Klompé overheerst tevredenheid. Bestuurder Peter Meulenberg noemt het besluit een belangrijke stap: “Dit is een mooie mijlpaal na jaren van voorbereiding. We kunnen nu werken aan een goede en toekomstbestendige plek voor de meest kwetsbare ouderen in Groenlo.”
Nu het omgevingsplan is vastgesteld, starten de voorbereidingen voor de sloop en bouw. Daarbij gaat het onder meer om het verplaatsen van de entree aan de grachtzijde, het aanpassen van nutsvoorzieningen en de brandmeldinstallatie. De selectie van een sloper en aannemer is inmiddels gestart.
