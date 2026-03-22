Marianne Besselink en Bas Timmer (College van Bestuur) met de winnende studenten. - Foto: PR

Studenten van Zone.college hebben tijdens Skills The Finals 2026 een uitzonderlijke prestatie geleverd. Tijdens de landelijke vakwedstrijden op 19 en 20 maart in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch wonnen zij maar liefst acht medailles.

De studenten kwamen uit in verschillende vakrichtingen en behaalden zowel goud als zilver. Scharissa Blomsma (bloembinder) en Laura van Hoeve (paraveterinair) pakten het goud. Daarnaast werden zes zilveren medailles gewonnen in onder meer groene leefomgeving, infrastructuur en horeca.

Skills The Finals is het jaarlijkse evenement waar vmbo- en mbo-studenten strijden om de titel ‘beste van Nederland’ in hun vakgebied. Zone.college was breed vertegenwoordigd en wist zich in meerdere categorieën te onderscheiden.

Volgens het College van Bestuur, vertegenwoordigd door Marianne Besselink en Bas Timmer, tonen de resultaten het vakmanschap en de inzet van de studenten. “We zijn trots op onze studenten die hebben laten zien wat vakmanschap is,” aldus de organisatie.

De finales vonden plaats in ’s-Hertogenbosch, al werden sommige onderdelen eerder deze maand op andere locaties gehouden. De prijsuitreiking volgde op 19 maart (vmbo) en 20 maart (mbo).

