Kanonniers grote winnaar bij Grolse Carnavalsoptocht 2026

GROENLO – In het carnavals­hoes City Lido in Groenlo is maandagochtend de uitslag bekendgemaakt van de Grolse Carnavalsoptocht 2026. De optocht trok zondag met 66 deelnemers en duizenden bezoekers door de binnenstad. Het evenement werd live uitgezonden door Omroep Gelderland en de ZSOM.

De Kanonniers gingen er bij de grote loopgroep-en met de eerste prijs vandoor (1115 punten). Bij de kleine loopgroepen won Club Sherry (1017 punten). In de categorie grote wagens was de overwinning voor Kroam ’13 (1072 punten). CG Hertenkamp pakte de eerste prijs bij de kleine wagens (1016 punten).

Bij de kindergroepen won De Vonkjes (885 punten). De publieksprijs ging naar Noamatters Eefsele. De Knunnekesaward werd toegekend aan KMZ. De straatprijs was voor De Kasteellaan (Marhulzenweg).

De jaarlijkse optocht, georganiseerd door carnavalsvereniging De Knunnekes, geldt als een van de hoogtepunten van het carnavalsweekend in Groenlo. De jury beoordeelde de deelnemers op onder meer originaliteit, uitvoering en presentatie.

