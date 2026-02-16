Villa Mondriaan benoemt Marieke de Jongh tot nieuwe directeur

222 keer bekeken

WINTERSWIJK – Villa Mondriaan krijgt per 1 april een nieuwe directeur. Marieke de Jongh treedt dan aan bij het museum dat zich richt op de jonge jaren van Piet Mondriaan in Winterswijk.

De Jongh is een ervaren museumprofessional. Zij is momenteel Hoofd Collectiebeheer bij Musea Zutphen. Daar was zij verantwoordelijk voor het beheren, ontsluiten en presenteren van collecties, in samenwerking met collega’s en vrijwilligers. Ook werkte zij aan provinciale projecten om museale collecties digitaal toegankelijk te maken.

Volgens De Jongh sprak vooral het concept van Villa Mondriaan haar aan. “Mondriaan, op een prachtige locatie met een bijzonder concept en een gevarieerd team, dat sprak mij direct aan. Ik zie het als een mooie uitdaging om hier samen verder te bouwen.”

Het bestuur van Villa Mondriaan verwacht dat De Jongh met haar kennis en ervaring het museum een nieuwe impuls kan geven. Zij gaat zich samen met het team en vrijwilligers inzetten voor inspirerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en een gastvrij ontvangst voor bezoekers.

Met de benoeming wil het museum verder bouwen aan zijn positie als plek waar het verhaal van Mondriaans vroege ontwikkeling centraal staat.

