WINTERSWIJK — Kennismaken met leesclub filosofie in Bibliotheek Winterswijk

154 keer bekeken

In Bibliotheek Winterswijk kunnen geïnteresseerden dinsdag 17 maart om 14.00 uur kennismaken met een leesclub filosofie. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de leesclubs van Senia, waarin deelnemers samen filosofische boeken lezen en bespreken.

Advertentie

In een leesclub leest de groep hetzelfde boek en gaat daar vervolgens met elkaar over in gesprek. De boeken worden gekozen uit keuzelijsten die jaarlijks door Senia worden samengesteld. Deelnemers ontvangen daarnaast een leeswijzer met achtergrondinformatie en discussievragen om het gesprek te verdiepen.

De leesclubs behandelen uiteenlopende filosofische denkers en stromingen, van klassieke filosofen tot hedendaagse denkers. Het doel is om samen te reflecteren op ideeën en inzichten uit de filosofie.

Senia organiseert al vijftien jaar lees- en luisterclubs in heel Nederland. Inmiddels zijn er ongeveer 1.850 clubs met bijna 12.000 leden, waarin mensen samen boeken lezen of muziek bespreken.

Voor wie nieuwsgierig is naar filosofie en graag in gesprek gaat over ideeën en levensvragen, biedt de bijeenkomst een laagdrempelige kennismaking met de leesclub.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via jolanda.klunder@senia.nl.

Meer informatie:

https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

https://senia.nl/meedoen/kom-kennismaken

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)